ضلع بھر میں الیکٹرک بسوں کے 56سٹینڈ بنانے کا فیصلہ

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا نے ضلع بھر میں الیکٹرک بسوں کے مسافروں کے لیے بس سٹینڈ بنانے کے لئے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔۔۔

ضلع بھر میں مجموعی طور پر 56بس سٹینڈ بنائے جا رہے ہیں جن پر اٹھنے والے اخراجات کی ادائیگی بلدیاتی اداروں ,میونسپل کارپوریشن میونسپل کمیٹیز اور ڈسٹرکٹ کونسل کے جائنٹ اکاؤنٹ سے کی جائے گی منصوبہ پر آئندہ ماہ سے کام شروع ہو جائے گا اس منصوبے پر آٹھ کروڑ خرچ ہوں گے یاد رہے حکومت کی ہدایت پر بلدیاتی اداروں کے فنڈ سے جائنٹ اکاؤنٹ بنایا گیا ہے جہاں سے ایمرجنسی کی صورت میں متعلقہ بلدیاتی ادارے کو دیئے جاتے ہیں۔

 

 

