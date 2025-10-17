صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
مونجی کی کٹائی ،باقیات نذر آتش ،سموگ پھیلنے کا خدشہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مختلف علاقوں میں مونجی کی کٹائی کا سیزن شروع ہو چکا ہے ، کسان مونجی کاٹ کر کھیتوں میں بچ جانے والی اس کی پرالی کو روٹر سے تلف کرنے کی بجائے کھیتوں میں ہی آگ لگا کر جلا نے میں مصروف ہیں۔۔۔

، اس صورتحال کے باعث ضلع میں سموگ کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ ، بالخصوص موٹر وے سے ملحقہ دیہات میں صورتحال گھمبیر ہونے پر حکام نے ضلعی انتظامیہ سے رجوع کر لیا ہے ،اس ضمن میں موٹر وے حکام کی جانب سے ضلعی افسران کو صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے اس کے فوری تدارک کیلئے ہنگامی اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ سموگ کے خدشات کم کرنے کے ساتھ ساتھ ممکنہ حادثات کی روک تھام بھی یقینی بنائی جا سکے ۔ 

 

