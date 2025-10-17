صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صفائی نظام میںغفلت برداشت نہیں کی جائیگی ،عبدالرزاق ڈھلوں

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ڈائریکٹر عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا کہ تمام یونین کونسلز کے انچارج اپنی اپنی یونین کونسلز میں صفائی کے نظام کو مزید بہتر بنانے کے علاوہ عوامی شکایت کے ازالہ کے لیے بھرپور طریقے سے کاروائیاں کریں۔۔۔

 اس میں کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی کیونکہ لوگوں کی جانب سے اب شکایات وصول ہونا شروع ہو چکی ہیں کیونکہ ستھرا پنجاب کے تحت عوام سے بلوں کی وصولی جب ہوگی تو شکایات میں اضافہ ہوگا اس لیے تمام یونین کونسلز کے انچارج اور نگران فوری طور پر عوامی شکایات کا ازالہ کرے۔ عبدالرزاق ڈھلوں نے کہا کہ اس وقت میری کوشش ہے کہ سرگودھا ڈویژن پنجاب بھر میں صفائی کے حوالے سے پہلے نمبر پر آئے اور تمام تحصیلوں میں صفائی کا نظام بہتر بنانے کے لئے متعلقہ ٹھیکیداروں کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں میں خود اور متعلقہ اداروں کے افسران گاہے بگاہے صفائی کا نظام چیک کریں گے جہاں پر غفلت دیکھی گئی وہاں کا انچارج ذمہ دار ہوگا۔

 

 

