منشیات کے خاتمے کیلئے اقدامات بارے کمشنر آفس میں اجلاس
سرگودھا (سٹاف رپورٹر) منشیات کے خاتمے کے لیے اقدامات کے حوالے سے کمشنر آفس کے کانفرنس روم میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کی مشترکہ صدارت کمشنر جہانزیب اعوان، پارلیمانی سیکرٹری برائے ایکسائز شہریار اعوان، سیکرٹری ایکسائز مسعود مختار، ڈی جی پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس بریگیڈیئر مظہر ا ور۔۔۔
آر پی او شہزاد آصف خان نے کی،ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن (ر) محمد وسیم، ڈائریکٹر سی این ایف سرگودہا لیفٹیننٹ کرنل (ر) کاشف بشیر کے علاوہ خوشاب، میانوالی اور بھکر کے ڈپٹی کمشنرز نے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ارکانِ اسمبلی اور متعلقہ اداروں کے نمائندگان بھی شریک ہوئے ،پارلیمانی سیکرٹری شہریار اعوان نے کہا کہ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی تشکیل منشیات کے مکمل خاتمے کی سمت ایک اہم قدم ہے ۔ انہوں نے بتایا کہ قلیل مدت میں ایک موثر فورس قائم کی گئی ہے جو ڈویژنل ہیڈکوارٹرز پر کام شروع کر چکی ہے ،ڈی جی پنجاب سی این ایف بریگیڈیئر مظہر نے اجلاس کے شرکاء کو ادارے کی کارکردگی اور آئندہ کے منصوبوں سے آگاہ کیا ۔