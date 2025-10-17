صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دکھی انسانیت کی خدمت سے دلی سکون ملتا ہے :چودھری سہیل اختر

  • سرگودھا
دکھی انسانیت کی خدمت سے دلی سکون ملتا ہے :چودھری سہیل اختر

بھلوال (نمائندہ دنیا) سماجی شخصیت چودھری سہیل اختر گجر نے عمرہ کی ادائیگی کے بعد وطن واپسی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت سے دلی سکون حاصل ہوتا ہے ۔۔۔۔

اس موقع پر ملازم حسین، ڈاکٹر فردوس ارباب اور دیگر احباب بھی موجود تھے ۔چودھری سہیل اختر گجر نے کہا کہ میرے علاقے کے لوگ مجھ پر بے پناہ اعتماد کرتے ہیں اور میں ان کے دکھ سکھ میں ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہتا ہوں۔ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے ۔انہوں نے کہا کہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے سب کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونا ہوگا۔ عوام اپنا سب کچھ کھو کر اب حکمرانوں کی جانب دیکھ رہے ہیں۔

 

