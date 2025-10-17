ستھرا پنجاب منصوبہ ناکام، اربوں روپے ضائع کر د ئیے گئے :امجد فاروق گوندل
بھلوال (نمائندہ دنیا)عوامی و سماجی شخصیت امجد فاروق گوندل نے کہا ہے کہ ‘‘ستھرا پنجاب’’کے نام پر اربوں روپے مخصوص افراد کو نوازنے کے لیے تقسیم کیے گئے ، جس کا خمیازہ اب عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے ۔۔۔۔
انہوں نے کہا کہ ‘‘ستھرا پنجاب’’ اسکیم مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہے ۔ جو کام اس منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے وہی کام پہلے کارپوریشن کے ملازمین انجام دے رہے تھے ۔شہری علاقوں میں صفائی کی صورتحال بدستور ناقص ہے ، سڑکوں پر گردوغبار بدستور موجود ہے ، اور عوام کو ستھرا پنجاب کے بل موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اگر کسی بھی سڑک کا دورہ کیا جائے تو کہیں بھی ایسا علاقہ نظر نہیں آتا جہاں صفائی کے نظام پر ستھرا پنجاب کا عملہ فخر کر سکے ۔ موسم کی تبدیلی کے ساتھ گردوغبار کے باعث شہری دمہ اور دیگر امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔