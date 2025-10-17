صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
شیخ کمیونٹی کی رابطہ کمیٹی کے وفد کا سرگودھا سمال چیمبر آف کامرس کا دورہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) شیخ کمیونٹی کی رابطہ کمیٹی کے وفد نے سرگودھا سمال چیمبر آف کامرس کا دورہ کیا۔ وفد میں شیخ عارف، شیخ شیر دل، شیخ سرفراز شیخ مراد عتیق ، اور شیخ عثمان شامل تھے ۔۔۔

۔دورے کے موقع پر صدر سمال چیمبر آف کامرس شیخ حسن یوسف نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقات کے دوران شیخ کمیونٹی کی جاری ممبرشپ مہم پر تبادلہ? خیال کیا گیا۔ رابطہ کمیٹی نے اس موقع پر سمال چیمبر کے شیخ برادری سے تعلق رکھنے والے ممبران سے ممبرشپ فارم بھی فل کروائے ۔صدر سمال چیمبر شیخ حسن یوسف نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شیخ کمیونٹی کا ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہونا نہایت خوش آئند عمل ہے ۔ 

 

