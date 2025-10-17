ٹائر تبدیل کرتے ڈرائیور کو ٹرک کی ٹکر دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں،حالت نازک
خوشاب (نمائندہ دُنیا)مظفرگڑھ روڈ پر چوک گروٹ کے قریب ٹائر تبدیل کرتے ہوئے جھنگ کے رہائشی ٹرک ڈرائیور محمد رفیق دوسرا ٹرک کی زد میں آکر شدید زخمی ہوگیا۔اطلاعات کے مطابق محمد رفیق نے۔۔۔
اپنا ٹرک سڑک کنارے کھڑا کر رکھا تھا کہ مخالف سمت سے آنے والے تیز رفتار ٹرک نے ٹکر مار دی، جس کے نتیجے میں اس کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم نے زخمی کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جوہرآباد منتقل کردیا، جہاں اس کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے ۔