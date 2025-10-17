سرگودھا یونیورسٹی کا سالانہ کارکردگی رپورٹ برائے کوالٹی انہانسمنٹ سیل میں نمایاں بہتری کا مظاہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے مرتب کردہ سالانہ کارکردگی رپورٹ برائے کوالٹی انہانسمنٹ سیل میں نمایاں بہتری کا مظاہرہ کیا ہے ۔۔۔۔
ایچ ای سی کی جانب سے جاری کردہ حالیہ رپورٹ کے مطابق یونیورسٹی آف سرگودھا کے کوالٹی انہانسمنٹ سیل نے 74.04 اسکور حاصل کیا ہے ، جو کہ 2019 تا 2021 کے دوران حاصل کردہ 48.34 اسکور کے مقابلے میں53 فیصد بہتری کو ظاہر کرتا ہے ۔ یہ شاندار اضافہ یونیورسٹی کے معیارِ تعلیم اور انتظامی شفافیت کے تسلسل کی واضح علامت ہے ۔