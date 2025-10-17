صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معذور اور نابینا افراد کے عالمی دن کے موقع پر تقریب، ظہرانہ بھی دیا گیا

  • سرگودھا
معذور اور نابینا افراد کے عالمی دن کے موقع پر تقریب، ظہرانہ بھی دیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) رکن قومی اسمبلی ارم حامد حمید، اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل ،شوکت علی سلہری، مہر آصف محمود، شبیر گجر ،چوہدری عامر محمود چیمہ سمیت دیگر مقررین نے ہیلپر ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ کے زیر انتظام معذور اور۔۔۔

 نابینا افراد کے عالمی دن کے موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تھوڑی سی توجہ معاشرے کے معذور اور نابینا افراد کو ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا بہترین کردار ادا کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے یہ لوگ ہماری کسی بھی مالی امداد کے منتظر نہیں یہ صرف اور صرف ہماری تھوڑی سی توجہ کے منتظر ہیں ، تقریب میں ضلع بھر سے نابینا اور معذور افراد کی کثیر تعداد نے شرکت کی بعد ازاں شرکاء کے اعزاز میں ظہرانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔

 

