یونیورسٹی آف سرگودھا میں ’’ڈیٹا فیسٹ 2025‘‘کے عنوان سے سیمینار

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)یونیورسٹی آف سرگودھا کے شعبہ شماریات، معاشیات اور کمپیوٹر سائنس کے اشتراک سے ’’ڈیٹا فیسٹ 2025‘‘کے عنوان سے سیمینار منعقد ہوا، جس کے ذریعے جدید تحقیق اور پالیسی سازی میں ڈیٹا سائنس، ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور۔۔۔

 شماریاتی جدت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔سیمینار کے مہمانِ خصوصی ڈاکٹر مظہر حسین تھے ۔ اپنے کلیدی خطاب میں انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں دنیا کا نظام ڈیٹا کے گرد گھومتا ہے اور پائیدار ترقی اسی وقت ممکن ہے جب افرادی قوت ڈیٹا سائنس، مشین لرننگ اور اینالٹکس ٹیکنالوجیز میں مہارت حاصل کرے ۔انہوں نے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے کردار اور خدمات پر روشنی بھی ڈالی۔

 

