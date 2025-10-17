ہندوستان پاکستان دشمنی میں افغانستان کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے ،حافظ عبدالماجد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سرگودھا حافظ عبدالماجد سلفی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان صرف پاکستان دشمنی میں افغانستان کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے ۔۔۔
، برادر اسلامی ملک افغانستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیں، انہوں نے کہا کہ افغانستان کی قیادت کو دشمنوں کے ہاتھوں کو پہچانا چاہیے ، بھارت کبھی بھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوسکتا، ہمسایہ ممالک اسکی معتصبانہ اوردہشت گردانہ سوچ سے تنگ ہیں،بھارت نے افغانستان کا کندھا استعمال کرکے دو مسلم ممالک کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا، افغانستان کی قیادت نے کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیکر 80لاکھ کشمیریوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے ۔