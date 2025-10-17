صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہندوستان پاکستان دشمنی میں افغانستان کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے ،حافظ عبدالماجد

  • سرگودھا
ہندوستان پاکستان دشمنی میں افغانستان کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے ،حافظ عبدالماجد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سرگودھا حافظ عبدالماجد سلفی نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان صرف پاکستان دشمنی میں افغانستان کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے ۔۔۔

، برادر اسلامی ملک افغانستان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیں، انہوں نے کہا کہ افغانستان کی قیادت کو دشمنوں کے ہاتھوں کو پہچانا چاہیے ، بھارت کبھی بھی کسی کا خیر خواہ نہیں ہوسکتا، ہمسایہ ممالک اسکی معتصبانہ اوردہشت گردانہ سوچ سے تنگ ہیں،بھارت نے افغانستان کا کندھا استعمال کرکے دو مسلم ممالک کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا، افغانستان کی قیادت نے کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دیکر 80لاکھ کشمیریوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

2 خواتین کو اغوا کر لیا گیا

پو لیس نے 7 جواری پکڑ لئے

شادی میں آ تشبازی ،2 افراد گرفتار

لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ