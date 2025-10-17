صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر پی او او ر ڈی پی او کی تھانہ مڈھ رانجھا میں کھلی کچہری ، شہریوں کے مسائل سنے

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ریجنل پو لیس آفیسر محمد شہزاد آصف خان نے ڈی پی او محمد صہیب اشرف کے ہمراہ تھانہ مڈھ رانجھا میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا جہاں انہوں نے آنے والے تمام شہریوں کے مسائل فردا فردا سنے اور۔۔۔

 ان کے حل کے لیے متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے ۔کھلی کچہری میں علاقہ بھر سے آئے ہوئے شہریوں نے شرکت کی، آر پی او نے انچارج شکایت برانچ کو تمام درخواستوں پر دیے گئے احکاما ت پر عمل درآمد کروانے کی ہدایت کی کرتے ہوئے آئندہ رپورٹ طلب کر لی۔ 

 

