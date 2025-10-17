5 تھانوں کے ایس ایچ اوز سمیت 8 پولیس افسروں و اہلکاروں کے تقرر و تبادلے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈی پی او نے 5 تھانوں کے ایس ایچ اوز سمیت 8 پولیس افسران و اہلکاروں کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کر دیئے ۔۔۔۔
نوٹیفکیشن کے مطابق سب انسپکٹر محمد اقبال کو ایس ایچ او تھانہ بھلوال سٹی سے ایس ایچ او تھانہ میلہ،سب انسپکٹر ریحان حفیظ کو ایس ایچ او تھانہ میلہ سے ایس ایچ او تھانہ بھیرہ ،سب انسپکٹر عبدالمعبود کو ایس ایچ او تھانہ سٹی سے ایس ایچ او تھانہ بھلوال سٹی،سب انسپکٹر شاہد اقبال کو ایس ایچ او تھانہ بھلوال صدر سے ایس ایچ او تھانہ سٹی،سب انسپکٹر محمد فیاض کو ایس ایچ او تھانہ شاہ نگڈر سے ایس ایچ او تھانہ بھلوال صدر،سب انسپکٹر محمد امتیاز کو آئی ڈی پی سے انچارج چوکی خضر آباد،سب انسپکٹر منور اقبال کو انچارج چوکی خضر آباد سے انچارج چوکی فروکہ،سب انسپکٹر محمد جاوید کو انچارج چوکی فروکہ سے تھانہ ترکھانوالہ تعینات کر دیاگیا۔