وکلاء کے حقوق کے لیے میدان میں ہوں، عنصر عباس بلوچ
شاہ پور (نمائندہ دُنیا)امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل عنصر عباس بلوچ نے کہا ہے کہ وکلاء قیادت نے عام وکلاء کے مسائل اور حقوق پر توجہ نہیں دی۔ ہم منتخب ہوکر وکلاء کو ان کا آئینی و قانونی حق دلائیں گے ۔۔۔۔
شاہ پور بار کے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ کالے کوٹ کی عزت کے لیے وکلاء کے ساتھ کھڑا رہا ہوں۔ کامیابی کے بعد بار کونسل میں کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ وکلاء برادری کے وقار میں کمی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ، جسے ختم کرنے کے لیے وکلاء گردی کے تاثر کا خاتمہ ضروری ہے ۔ پنجاب بار کونسل کے کردار کو فعال بنا کر وکلاء کی عزت و وقار بحال کریں گے ۔