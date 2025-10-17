صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وکلاء کے حقوق کے لیے میدان میں ہوں، عنصر عباس بلوچ

  • سرگودھا
وکلاء کے حقوق کے لیے میدان میں ہوں، عنصر عباس بلوچ

شاہ پور (نمائندہ دُنیا)امیدوار برائے ممبر پنجاب بار کونسل عنصر عباس بلوچ نے کہا ہے کہ وکلاء قیادت نے عام وکلاء کے مسائل اور حقوق پر توجہ نہیں دی۔ ہم منتخب ہوکر وکلاء کو ان کا آئینی و قانونی حق دلائیں گے ۔۔۔۔

شاہ پور بار کے وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ کالے کوٹ کی عزت کے لیے وکلاء کے ساتھ کھڑا رہا ہوں۔ کامیابی کے بعد بار کونسل میں کرپشن کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات کیے جائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ وکلاء برادری کے وقار میں کمی ایک سنجیدہ مسئلہ ہے ، جسے ختم کرنے کے لیے وکلاء گردی کے تاثر کا خاتمہ ضروری ہے ۔ پنجاب بار کونسل کے کردار کو فعال بنا کر وکلاء کی عزت و وقار بحال کریں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

2 خواتین کو اغوا کر لیا گیا

پو لیس نے 7 جواری پکڑ لئے

شادی میں آ تشبازی ،2 افراد گرفتار

لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ