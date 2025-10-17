سیاست سے بالاتر ہو کر پاک فوج کا ساتھ دینا ہوگا:راؤ طاہر مشرف
بھلوال (نمائندہ دنیا)سماجی شخصیت راؤ طاہر مشرف نے کہا ہے کہ ملک میں دہشت گردی اور بیرونی قوتوں کی جانب سے کیے جانے والے حملے اس امر کے متقاضی ہیں کہ ہم سب متحد ہو جائیں۔۔۔۔
اگر اب بھی ہم نے اس مسئلے پر سیاست کی تو یہ پاکستان اور عوام دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت چوکس ہیں اور ان کے جوان وطنِ عزیز کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ان کا کہنا تھا کہ ملک کی سلامتی اور بقاء کے لیے سیاست سے بالاتر ہو کر پاک فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا ساتھ دینا ناگزیر ہے تاکہ کوئی بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے ۔