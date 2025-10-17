سیاسی رہنماسپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے منفی سیاست کا خاتمہ کریں، غوث محمد نیازی
خوشاب (نمائندہ دُنیا)پاکستان مسلم لیگ (ن) ضلع خوشاب کے صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی عسکری قیادت اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کی ۔۔۔
سیاسی بصیرت نے پاکستان کو عالمی سطح پر نمایاں مقام دلایا ہے ۔ یہاں تک کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیسے امریکی صدر بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے ۔جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے تمام سیاسی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے منفی سیاست کا خاتمہ کریں اور قومی قیادت کو اس تاریخی کامیابی پر خراجِ تحسین پیش کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف حکومت نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے باعثِ فخر کامیابی ہے ۔