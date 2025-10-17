صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوہرآباد کی سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کاشکار، شہریوں کا فوری مرمت کا مطالبہ

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا) جوہرآباد کی خستہ حال اندرونی سڑکات کی تعمیر و مرمت کے بغیر شہر کی خوبصورتی کا خواب ادھورا رہے گا۔ عوامی حلقوں کے مطابق تین اہم سڑکیں برسوں سے توجہ کی منتظر ہیں۔۔۔۔

پرانے میلہ گراؤنڈ سے نئے جمنیزیم ہال تک جانے والی سڑک جھاڑیوں میں گم ہوچکی ہے ، جبکہ ضلعی دفتر تعلیم تا نسیم کالونی قبرستان روڈ کی آخری ری سرفیسنگ 25 سال قبل ہوئی تھی۔اسی طرح ٹیکنیکل اسکول چوک تا بائی پاس یونیورسٹی روڈ کی حالت بھی انتہائی ابتر ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ عوامی مشکلات کے ازالے اور شہر کی تزئین و آرائش کے لیے ان سڑکات کی فوری مرمت کی جائے ۔

 

