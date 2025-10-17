ڈی پی او خوشاب کی عوامی شکایات کے حل کے لیے کھلی کچہری
خوشاب (نمائندہ دُنیا)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے تحت عوامی شکایات کے ازالے کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خوشاب ڈاکٹر سیدہ عمارہ شیرازی کی سربراہی میں موضع سندرال میں کھلی کچہری منعقد کی گئی۔۔۔۔
اس موقع پر ڈی ایس پی صدر سرکل، ایس ایچ او خوشاب، تفتیشی افسران اور مرد و خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ڈی پی او خوشاب نے موقع پر ہی سائلین کے مسائل سنے اور متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے ۔انہوں نے کہا کہ کھلی کچہریاں عوامی مسائل کے فوری حل کا مؤثر ذریعہ ہیں اور اب تک درجنوں سائلین کے مسائل انہی کچہریوں کے ذریعے حل کیے جا چکے ہیں۔ یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔