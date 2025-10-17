صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ سرگودہا کا شاہ پور کا دورہ

  • سرگودھا
ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ سرگودہا کا شاہ پور کا دورہ

شاہ پور (نمائندہ دُنیا)ڈپٹی ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ سرگودہا ڈاکٹر محمد عباس نے واٹر مینجمنٹ دفتر شاہ پور کا دورہ کیا۔ ۔۔۔

اس موقع پر انہوں نے تحصیل بھر میں نالوں کی تعمیر اور سولر سسٹم کی تنصیب سے متعلق اجلاس کی صدارت کی۔ڈاکٹر محمد عباس نے سٹاف کو جاری منصوبے بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔میٹنگ میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر واٹر مینجمنٹ محمد ذیشان ملک، سکندر حیات بھچر، محمد عظمت، محمد خالد اور دیگر افسران شریک تھے ۔بعدازاں ڈپٹی ڈائریکٹر نے مختلف دیہات میں واٹر مینجمنٹ اسکیم کے تحت نصب سولر سسٹمز کا معائنہ کیا اور کام کے معیار پر اطمینان کا اظہار کیا۔

 

