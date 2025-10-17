گورنمنٹ گرلز ہائی سکول میں صفائی و آگاہی مہم کے سلسلہ میں سمینار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نجی ادارے کے زیرِ اہتمام گورنمنٹ گرلز ہائی سکول 26-27 بلاک سرگودھا میں صفائی و آگاہی مہم کے سلسلہ میں سمینارکا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد طلبہ میں صفائی، صحت و ماحولیات کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا۔ ۔۔۔
اس موقع پر ادارے کے ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن میجر (ر) وقاص محمود خان اور سوشل میڈیا نمائندہ محمد اسامہ ابوبکر نے خصوصی شرکت کی،مہم کے دوران بچوں کو صفائی کی اہمیت سے متعلق معلوماتی ویڈیوز اور پریزنٹیشنز دکھائی گئیں۔ بعد ازاں ایک دلچسپ سوال و جواب سیشن رکھا گیا، جس میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔