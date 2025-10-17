صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسلم لیگ (ن)ہڈالی کے عہدیداروں میں ہم آہنگی کے فروغ کیلئے اجلاس

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا)مسلم لیگ (ن) ہڈالی کے عہدیداروں کے مابین ہم آہنگی کے فروغ کے لیے اہم اجلاس منعقد ہوا ۔۔۔

جس کی صدارت ضلعی صدر ڈاکٹر غوث محمد نیازی نے کی۔اجلاس میں اصغر حامدی، مظہر شاہین، انا عمر دراز، یعقوب بالی، چراغ سنبلی، مطیع اللہ ورک، امجد چویکہ، راؤ عبدالرحمان، فیاض کھارا، بہادر اعوان اور رانا افتخار سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔اجلاس میں تمام عہدیداروں نے اختلافات بھلا کر پارٹی کو مزید مضبوط بنانے اور عوام سے رابطے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ڈاکٹر غوث نیازی نے ہدایت کی کہ کارکن عوام کو وزیراعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز کے آن لائن پراجیکٹس سے آگاہ کریں تاکہ عام آدمی ان سے فائدہ اٹھا سکے ۔

 

