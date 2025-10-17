بغیر فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کو سڑک پر لانے سے روکنے کاحکم
سموگ سنگین ماحولیاتی مسئلہ، سموگ کنٹرول رومز کو فعال بنایا جائے، کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیرصدارت ڈویژنل سموگ و انوائرنمنٹل کمیٹی کا اجلاس ان کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈی جی پی ایچ اے، جنگلات، ماحولیات، ٹریفک پولیس، زراعت، لوکل گورنمنٹ، آر ٹی اے اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں سموگ کے تدارک کیلئے جاری اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ محکمہ ماحولیات کے افسران نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ فیکٹریوں، بھٹہ جات اور فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی جاری ہے ۔ متعدد مقامات پر جرمانے اور مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ آر ٹی اے حکام نے بتایا کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف مہم تیز کر دی گئی ہے ، زراعت افسران نے بتایا کہ کسانوں کو فصلوں کی باقیات نہ جلانے کے لیے مسلسل آگاہی دی جا رہی ہے ۔ کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سموگ ایک سنگین ماحولیاتی مسئلہ ہے جو انسانی صحت کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے ۔ سموگ کنٹرول رومز کو فعال بنایا جائے ، انہوں نے آر ٹی اے اور ٹریفک پولیس کو ہدایت کی کہ فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر گاڑیوں کو سڑک پر نہ آنے دیا جائے ، چالان کے بعد گاڑیوں کی فٹنس دوبارہ چیک کر کے ہی انہیں کلیئر کیا جائے ۔