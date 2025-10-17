صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہرمریض کیلئے صحت کی سہولیات حکومت کی ترجیح:اسسٹنٹ کمشنر

  • سرگودھا
حسیب الرحمن کا مریم نواز ہیلتھ کلینک شمار کا دورہ ،ڈاکٹرز،سٹاف کی حاضر ی چیک کی کسی بھی مریض کو میڈیسن ہسپتال کے باہر سے نہ خریدنی پڑے ،اے سی کی ہدایت

قائد آباد(نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر حسیب الرحمن نے کہاکہ پنجاب حکومت صحت کے شعبہ کو بہتر سے بہتر کرنے کے لئے اقدامات کر رہی ہے ، حکومت شہریوں کو بنیادی سہولتیں مہیا کرنے کے لئے صحت کے نظام کو فعال اور منظم کرنے پر بھر پور توجہ دینے کے لئے کوشاں ہے ، حکومت کی اولین ترجیح ہے کہ ہر مریض کو اس کے گھر کی دہلیز پر ہی صحت کی سہولیات دستیاب ہوں ، وہ مریم نواز ہیلتھ کلینک شمار کا اچانک دورہ کے دوران گفتگو کر رہے تھے ، انہوں نے کلینک پرادویات ، ڈاکٹر و سٹاف کی حاضری کو چیک کیا اور صحت اور صفائی کے نظام کو بہتر کرنے کی ہدایت کی ہے ، مریضوں کی بیماریوں بروقت تشخیص ، اور تمام تر علاج معالجہ کی سہولتوں کی فراہمی یقینی بنانے پر زور دیا ہے ، انہوں نے کہاکہ کسی بھی مریض کو میڈیسن ہسپتال کے باہر سے نہ خریدنی پڑے ، ہرممکن کوشش کرکے مریض کو ہسپتال سے ادویات کی سہولت میسر ہو، اور کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملنی چاہئے ۔

 

