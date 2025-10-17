صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار دیواری نہ ہونے پرمویشی چک مبار ک قبرستان میں داخل

  • سرگودھا
قبروں کی بے حرمتی ،ٹوٹ پھوٹ کاشکار ہو گئیں،چاردیواری کی تعمیر کا مطالبہ

بھیرہ(نامہ نگار )نواحی قصبہ چک مبارک میں قبرستانوں کی چار دیواری نہ ہونے کے باعث مویشی قبرستانوں میں داخل ہو کر قبروں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جبکہ متعدد قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔سماجی کارکنان رانا ابرار حسین، رانا عبدالوہاب، رانا محمد عتیق، رانا گلزار احمد و دیگر نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ قبرستانوں کا تقدس پامال ہونا انتہائی افسوسناک امر ہے ۔انہوں نے اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا ہے کہ قبرستان میں مویشی چھوڑنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے اور قبرستان کے گرد چار دیواری کی تعمیر کے احکامات فوری طور پر جاری کیے جائیں، تاکہ قبروں کی مزید بے حرمتی اور قبرستان کا تقدس پامال ہونے کا سلسلہ روکا جا سکے ۔

 

