صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول کے اطراف آئس بیچنے والا گرفتار

  • سرگودھا
گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول کے اطراف آئس بیچنے والا گرفتار

سکندر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ،1کلو 100گرام آئس برآمد،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول کے اطراف منشیات فروشی کرنیوالے آئس فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتارکرلیا گیا، پولیس کے مطابق مخبری ہوئی کہ گورنمنٹ ایلیمنٹیر ی سکول ملٹری فارم روڈ کی دیوار کے ساتھ سیدوآنہ کے سکندر نے منشیات فروشی کا دھندا شروع کر رکھاہ ے جس پر تھانہ اربن ایریا نے ریڈ کر کے مذکورہ منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 01 کلو 100 گرام آئس اور وٹک رقم برآمد کر لی ، اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

2 خواتین کو اغوا کر لیا گیا

پو لیس نے 7 جواری پکڑ لئے

شادی میں آ تشبازی ،2 افراد گرفتار

لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ