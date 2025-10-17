گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول کے اطراف آئس بیچنے والا گرفتار
سکندر رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ،1کلو 100گرام آئس برآمد،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول کے اطراف منشیات فروشی کرنیوالے آئس فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتارکرلیا گیا، پولیس کے مطابق مخبری ہوئی کہ گورنمنٹ ایلیمنٹیر ی سکول ملٹری فارم روڈ کی دیوار کے ساتھ سیدوآنہ کے سکندر نے منشیات فروشی کا دھندا شروع کر رکھاہ ے جس پر تھانہ اربن ایریا نے ریڈ کر کے مذکورہ منشیات فروش کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر کے اس کے قبضہ سے 01 کلو 100 گرام آئس اور وٹک رقم برآمد کر لی ، اور ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔