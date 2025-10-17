صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسانوں کوسبسڈی پر سپر سیڈر فراہم کرنے کیلئے قرعہ اندازی

  سرگودھا
30کسانوں کو 13 لاکھ 40 ہزار کا سپر سیڈر صرف 5 لاکھ 36 ہزار میں دیا جائیگا

 خوشاب (نمائندہ دُنیا)ضلع خوشاب کے کسانوں کو ساٹھ فیصد سبسڈی پر سپر سیڈر فراہم کرنے کے لیے ضلعی دفتر زراعت جوہرآباد میں قرعہ اندازی کی گئی۔اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی انجینئرنگ سید عمران مہدی شاہ، اسسٹنٹ ڈائریکٹر علی نواز نول اور ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ماجد خان نیازی موجود تھے ۔قرعہ اندازی میں 74 اہل کسان شامل تھے جن میں سے 30 کسانوں کو 13 لاکھ 40 ہزار روپے مالیت کا سپر سیڈر صرف 5 لاکھ 36 ہزار روپے میں فراہم کیا جائے گا، جب کہ 8 لاکھ 4 ہزار روپے سبسڈی پنجاب حکومت برداشت کرے گی۔سپر سیڈر فصلوں کی باقیات کو کھاد میں تبدیل کرتا ہے ، جس سے فضائی آلودگی میں نمایاں کمی آئے گی۔ 

 

