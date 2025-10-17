صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی محتسب کے ریجنل آفیسر کی اراضی سینٹر میں کھلی کچہری

  • سرگودھا
صوبائی محتسب کے ریجنل آفیسر کی اراضی سینٹر میں کھلی کچہری

سائلین کی دار رسی اور شکایات کا ازالہ ہماری اولین ذمہ داری:ممتازاحمد دیو

قائد آباد (نمائندہ دنیا )صوبائی محتسب اعلیٰ کے ریجنل آفیسر ممتاز احمد دیو نے اراضی سنٹر قائد آباد میں منعقدہ کھلی کچہری کے دوران سائلین کے مسائل سنیں ، سائلین کی جانب سے مختلف محکموں کے خلاف درخواستیں دی گئی کھلی کچہری میں اسسٹنٹ کمشنر حسیب الرحمن ، تحصیلدار تیمور منظور ودیگر سرکاری محکموں کے مجاز آفیسرز شریک تھے ، اس موقع ریجنل آفیسر سرگودھا ممتاز احمد دیو نے کہاکہ سائلین کی دار رسی اور شکایات کا ازالہ کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے ، اگر کسی شہری کو کسی محکمہ یا کسی آفیسراور اہلکار سے کوئی بھی شکایت اور مسئلہ تو ہمیں آپ آن لائن درخواست دیں ،بذریعہ فون بتا سکتے ہیں ہمارا ضلعی سطح پردفتر موجود یے جن لوگوں نے درخواستیں دی ہیں ان کے حقائق اور چھان بین کے بعد محکمانہ طور جواب لیا جائے گا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ