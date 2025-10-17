ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت انسداد پولیو مہم کا ایوننگ جائزہ اجلاس
پولیو مہم کے چوتھے روز تمام ٹیمیں بھرپور جانفشانی سے کام کریں ،محمد وسیم
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی زیر صدارت جاری قومی انسداد پولیو مہم کا ایوننگ جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں تیسرے دن کی کارکردگی رپورٹ پیش کی گئی جس کے مطابق ضلع بھر میں پولیو ٹیموں نے مقررہ 1 لاکھ 76 ہزار 942 بچوں کے مقابلے میں 1 لاکھ 64 ہزار 687 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے ، جو کہ 93 فیصد ہدف کے برابر ہے ۔اجلاس کو بتایا گیا کہ تیسرے دن کے دوران کل 31 ہزار 965 غیر حاضر (NA) بچوں میں سے 20 ہزار 847 بچوں تک ٹیمیں دوبارہ پہنچنے میں کامیاب رہیں۔ ضلع بھر میں تیسرے روز 24 انکاری کیسز رپورٹ ہوئے جن میں سے 22 کو دوبارہ راضی کر کے بچوں کو قطرے پلائے گئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پولیو مہم کے چوتھے روز تمام ٹیمیں بھرپور جانفشانی سے کام کریں اور کوئی بچہ قطرے پینے سے محروم نہ رہے ۔ انہوں نے کہا کہ فیلڈ افسران خود مانیٹرنگ کے لیے موقع پر موجود رہیں۔