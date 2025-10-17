صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ پور اور نواحی علاقوں میں آوارہ کتوں کی بھرمار، شہری خوفزدہ

  سرگودھا
آوارہ کتے جھنڈ کی صورت میں گھومتے اور راہگیروں پر حملہ آور ہو نے لگے ہیںعدم توجہ کے باعث آوارہ کتوں کی بھرمار ایک سنگین عوامی مسئلہ بن چکی ،شہری

شاہ پور (نمائندہ دُنیا)شاہ پور شہر، صدر، جھاوریاں اور گردونواح میں آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد نے شہریوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے ۔علاقہ مکینوں کے مطابق شام ہوتے ہی آوارہ کتے جھنڈ کی صورت میں گھومتے اور راہگیروں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال کے باعث بچوں، خواتین اور بزرگوں کا گھروں سے نکلنا خطرناک ہوگیا ہے ۔ایک خاتون نے بتایا کہبازار جانا اب ڈراؤنا خواب بن چکا ہے ، ہم خوف کے باعث گھروں میں محصور ہیں۔شہریوں نے بتایا کہ کتوں کے حملوں اور کاٹنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ، انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث آوارہ کتوں کی بھرمار ایک سنگین عوامی مسئلہ بن چکی ہے ۔ شہریوں نے متعلقہ حکام سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

