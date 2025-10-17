کارپوریشن کے محکمہ تعلیم میں جانیوالے ریٹائرڈ ملازمین خوار
365پنشنرز کو تاحال پنشن نہیں مل سکی ،شدید مالی مشکلات ہیں،متاثرین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے محکمہ تعلیم میں جانے والے ساڑھے تین سو سے زائد ریٹائر ڈملازمین ادائیگیاں نہ ہونے پر رل کر رہ گئے ہیں، ذرائع کے مطابق لگ بھگ 365پنشنرز کو تاحال پنشن نہیں مل سکی ، جس کی وجہ محکمہ تعلیم کے افسران کی عدم توجہی اور فرائض سے غفلت بتائی جاتی ہے ، پنشنرز کا کہنا ہے کہ تاحال ستمبر کی پنشن نہیں مل سکی محکمہ تعلیم سرگودھا عرصہ سے پنشن تاخیر سے دے رہا ہے جس سے ہمیں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بجلی اور سوئی گیس کے بلز جرمانے سے ادا کرنا پڑتے ہیں دوسری جانب محکمہ تعلیم حکام کا کہنا ہے کہ چیک متعلقہ بنک کو ارسال کر دیا ہے ایک دو روز میں پنشن ملنا شروع ہو جائے گی ،دوسری جانب محکمہ ہیلتھ میں جانے والے بلدیہ ملازمین کی ایک سال کی پنشن التواء کا شکار ہے ،جنہوں نے وزیر اعلی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔