صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارپوریشن کے محکمہ تعلیم میں جانیوالے ریٹائرڈ ملازمین خوار

  • سرگودھا
کارپوریشن کے محکمہ تعلیم میں جانیوالے ریٹائرڈ ملازمین خوار

365پنشنرز کو تاحال پنشن نہیں مل سکی ،شدید مالی مشکلات ہیں،متاثرین

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل کارپوریشن سرگودھا کے محکمہ تعلیم میں جانے والے ساڑھے تین سو سے زائد ریٹائر ڈملازمین ادائیگیاں نہ ہونے پر رل کر رہ گئے ہیں، ذرائع کے مطابق لگ بھگ 365پنشنرز کو تاحال پنشن نہیں مل سکی ، جس کی وجہ محکمہ تعلیم کے افسران کی عدم توجہی اور فرائض سے غفلت بتائی جاتی ہے ، پنشنرز کا کہنا ہے کہ تاحال ستمبر کی پنشن نہیں مل سکی محکمہ تعلیم سرگودھا عرصہ سے پنشن تاخیر سے دے رہا ہے جس سے ہمیں شدید مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے بجلی اور سوئی گیس کے بلز جرمانے سے ادا کرنا پڑتے ہیں دوسری جانب محکمہ تعلیم حکام کا کہنا ہے کہ چیک متعلقہ بنک کو ارسال کر دیا ہے ایک دو روز میں پنشن ملنا شروع ہو جائے گی ،دوسری جانب محکمہ ہیلتھ میں جانے والے بلدیہ ملازمین کی ایک سال کی پنشن التواء کا شکار ہے ،جنہوں نے وزیر اعلی پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ