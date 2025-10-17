صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حدود مقدمات درج کروا کر ملزمان سے ساز باز پر سخت ایکشن

  • سرگودھا
حدود مقدمات درج کروا کر ملزمان سے ساز باز پر سخت ایکشن

آصف،اللہ داد،عبدالجبار،عبداللہ،محمد آصف نے بیٹیوں کے اغوا کا دعوی کیامغویان عدالت میں پیش،اغوا ہونے کی تردید،مدعیوں پر مقدمات درج ہو گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حدود کے مقدمات درج کروا کر ملزمان سے ساز باز کر کے ان کے حق میں بیانات دینے پر مدعیوں کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لئے گئے ، بتایا جاتا ہے کہ شیرازی پارک کے رہائشی آصف نے ،نصیر پور کلاں کے اﷲ داد ،کمبوہ کالونی کے عبدالجبار ،اسلام پور کے عبداﷲ،گل والہ کے محمد آصف نے اپنی بیٹیوں کے اغواء بابت مختلف اوقات کے دوران تھانہ اربن ایریا میں مقدمات درج کروائے ، دوران تفتیش مغویان نے عدالت میں پیش ہو کر بیان دیئے کہ نہیں کسی نے اغوا نہیں کیا جس پر پولیس کا کہنا ہے کہ مدعیان نے جھوٹے مقدمات درج کرا کر پولیس اور عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر کے ارتکاب جرم کیا جس پر ان کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کے تحت مقدمات درج کر لئے گئے تا ہم کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

2 خواتین کو اغوا کر لیا گیا

پو لیس نے 7 جواری پکڑ لئے

شادی میں آ تشبازی ،2 افراد گرفتار

لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ