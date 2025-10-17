حدود مقدمات درج کروا کر ملزمان سے ساز باز پر سخت ایکشن
آصف،اللہ داد،عبدالجبار،عبداللہ،محمد آصف نے بیٹیوں کے اغوا کا دعوی کیامغویان عدالت میں پیش،اغوا ہونے کی تردید،مدعیوں پر مقدمات درج ہو گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حدود کے مقدمات درج کروا کر ملزمان سے ساز باز کر کے ان کے حق میں بیانات دینے پر مدعیوں کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لئے گئے ، بتایا جاتا ہے کہ شیرازی پارک کے رہائشی آصف نے ،نصیر پور کلاں کے اﷲ داد ،کمبوہ کالونی کے عبدالجبار ،اسلام پور کے عبداﷲ،گل والہ کے محمد آصف نے اپنی بیٹیوں کے اغواء بابت مختلف اوقات کے دوران تھانہ اربن ایریا میں مقدمات درج کروائے ، دوران تفتیش مغویان نے عدالت میں پیش ہو کر بیان دیئے کہ نہیں کسی نے اغوا نہیں کیا جس پر پولیس کا کہنا ہے کہ مدعیان نے جھوٹے مقدمات درج کرا کر پولیس اور عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر کے ارتکاب جرم کیا جس پر ان کے خلاف اینٹی ریپ ایکٹ 2021 کے تحت مقدمات درج کر لئے گئے تا ہم کسی کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ۔