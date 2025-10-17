صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چھٹی کے طالبعلم پر تشدد،2خواتین ٹیچرز کیخلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چھٹی کلاس کے بچے پر بہیمانہ تشدد کے الزام میں دو خواتین ٹیچرز کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

، بتایا جاتا ہے کہ بچہ کلاں کے مقامی سکول میں زیر تعلیم 13سالہ عدنان کو مبینہ طور پر ربیعہ بی بی اور انیلا بی بی نے پلاسٹک کے پائپ سے بری طرح مار اپیٹا جس سے اس کے جسم پر نشان پڑ گئے ، گھر جا کر بچے نے روداد سنائی جس پر والدین نے سکول پرنسپل عصمت اﷲ کو شکایت کی تو طیش میں آ کر بر ا بھلا کہنے لگے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی۔

 

