خاتون سے 2تولے کے زیورات امانتاً لے کر خوردبرد

  • سرگودھا
خاتون سے 2تولے کے زیورات امانتاً لے کر خوردبرد

شہناز بی بی سے اعجاز احمد کا فراڈ،عبدالرحمان سے عدنان 85لاکھ روپے لے اڑاناہید سے اشتیاق 10،عرفان سے عمیر40،راشد سے سرفراز کا3لاکھ کا فراڈ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں 105شمالی کی رہائشی شہناز بی بی سے اعجاز احمد نے دو تولے زیورات امانتاً وصو ل کر کے ہڑپ کر لئے ،بلا ک نمبر16کے عبدالرحمان سے محمد عدنان نے 85لاکھ روپے ،78شمالی کے ناہید سلیم سے اشتیاق نے دس لاکھ روپے ،بلاک نمبر16کے عرفان سے محمد عمیر نے 40لاکھ روپے ،36جنوبی کے راشد سے سرفراز نے تین لاکھ روپے کی رقوم جعلی چیکوں کے ذریعے ہتھیا لیں، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔

 

