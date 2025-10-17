اشتہاری مقابلے کے دوران ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک
ملزم سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے کے د وران فرار ہونے کی کوشش میں مارا گیاحامد علی کے خلاف مختلف تھانوں میں 10سے زائد سنگین مقدمات درج تھے
بھیرہ(نامہ نگار )ضلع سرگودھا کے مختلف تھانوں کو مطلوب اشتہاری حامد علی مبینہ پولیس مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔پولیس ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والا اشتہاری علی پور سیداں، تحصیل بھیرہ کا رہائشی تھا۔ حامد علی کے خلاف تھانہ بھیرہ، بھلوال اور کوٹ مومن سمیت مختلف تھانوں میں 10سے زائد سنگین مقدمات درج تھے بتایا گیا ہے کہ اشتہاری تھانہ صدر سرگودھا کے علاقے میں سی سی ڈی پولیس سے مقابلے کے دوران فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا واقعہ کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔