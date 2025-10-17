صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہاری مقابلے کے دوران ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

  • سرگودھا
اشتہاری مقابلے کے دوران ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک

ملزم سی سی ڈی کے ساتھ مقابلے کے د وران فرار ہونے کی کوشش میں مارا گیاحامد علی کے خلاف مختلف تھانوں میں 10سے زائد سنگین مقدمات درج تھے

بھیرہ(نامہ نگار )ضلع سرگودھا کے مختلف تھانوں کو مطلوب اشتہاری حامد علی مبینہ پولیس مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔پولیس ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والا اشتہاری علی پور سیداں، تحصیل بھیرہ کا رہائشی تھا۔ حامد علی کے خلاف تھانہ بھیرہ، بھلوال اور کوٹ مومن سمیت مختلف تھانوں میں 10سے زائد سنگین مقدمات درج تھے بتایا گیا ہے کہ اشتہاری تھانہ صدر سرگودھا کے علاقے میں سی سی ڈی پولیس سے مقابلے کے دوران فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے اپنے ساتھیوں کی فائرنگ کی زد میں آ کر موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا واقعہ کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

2 خواتین کو اغوا کر لیا گیا

پو لیس نے 7 جواری پکڑ لئے

شادی میں آ تشبازی ،2 افراد گرفتار

لاکھوں کا بوگس چیک دیدیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ