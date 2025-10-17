صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی او ر چوری کی 9وارداتیں،شہری کی جیب کاٹ لی گئی

  • سرگودھا
حق نواز ، محب یوسف ،محمد گلریز کو ڈاکوئوں نے لوٹ لیا،2گھروں کا صفایا3موٹر سائیکلیں چوری کر لی گئیں،ساجد کی جیب صاف،مقدما ت درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اسٹریٹ کرائمز اور چوری و نقب زنی کی وارداتوں کے دوران موضع ربانہ کے قریب حق نواز ،رحمت العالمین پارک کے قریب محمد گلریز،بھیرہ کے قریب محب یوسف قیمتی موبائلز و نقدی چھین لی گئی، معروف قانون دان سجاد عباس نیاز ی کے دفتر سے نامعلوم چور بھاری مالیت کا سامان اڑا لے گئے ،سیال موڑ سے یاسر علی ،موضع ماڑی سے امجد قدیر،موضع ماڑی سے غضنفرکی موٹرسائیکلیں،موضع روانہ کے توقیر عباس،97جوبی کے شوکت علی کے گھروں سے بھاری مالیت کے زیورات،نقدی و دیگر اشیاء چوری کر لی گئیں جبکہ دین کالونی کے ابوبکر،خان محمد والا کے محمد ساجدکو نامعلوم جیب تراشوں نے موبائلز و نقدی سے محروم کر دیا، پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔ 

 

