ضلع بھر میں تجاوزات کیخلاف آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری

  • سرگودھا
غیر قانونی تعمیرات مسمار ،فٹ پاتھوں پر رکھی اشیاء ہٹا دیں،دکانداروں کو وارننگ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم کی ہدایت پر ضلع بھر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے ۔ اس سلسلے اسسٹنٹ کمشنر شیریں گل کی قیادت میں تحصیل انتظامیہ، پیرا فورس اور ضلع کونسل کی ٹیموں نے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کیں۔چک نمبر 88 لاہور روڈ اور ملحقہ علاقوں میں روڈ پر قائم مستقل اور عارضی تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران غیر قانونی تعمیرات مسمار کی گئیں اور فٹ پاتھوں پر رکھی اشیاء ہٹا دی گئیں۔ عملے نے موقع پر دکانداروں کو تنبیہ کی کہ سڑکوں پر دوبارہ قبضہ کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ شہر کو صاف، منظم اور ٹریفک کے بہاؤ کے لیے سازگار بنانے کے لیے یہ آپریشن بلا امتیاز جاری رہے گا۔ 

 

