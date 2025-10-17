1200کلو ناقص گوشت سے بھری گاڑی پکڑی گئی،مقدمہ درج
گوشت گوجرہ سے راولپنڈی سپلائی کیا جانا تھا،3افراد پر مقدمہ،2گرفتار کر لئے گئے
پھلروان (نمائندہ دنیا )فوڈ اتھارٹی نے ناقص گوشت سپلائی کرنے والا اہم سرغنہ پکڑ لیا، 1200 کلو گوشت تلف کر دیا گیا،پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خفیہ اطلاعات ملنے پر پھلروان کے قصبہ سالم میں ناکہ لگا کر گوشت سے بھری گاڑی پکڑ لی جبکہ گوشت گوجرہ سے راولپنڈی سپلائی کیا جانا تھا۔ ویٹرنری ڈاکٹر نے گوشت کی موقع پر جانچ کرکے اسے انسانی استعمال کے لیے مضر قرار دیا جبکہ 1200 کلو گوشت کو تلف کردیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے 3 افراد کیخلاف تھانہ پھلروان میں مقدمہ درج کروا دیا اور 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ فوڈ اتھارٹی نے بروقت کاروائی کرکے راولپنڈی کے شہریوں کو بیمار جانور کا گوشت کھانے سے بچا لیا۔ شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔