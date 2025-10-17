صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1200کلو ناقص گوشت سے بھری گاڑی پکڑی گئی،مقدمہ درج

  • سرگودھا
1200کلو ناقص گوشت سے بھری گاڑی پکڑی گئی،مقدمہ درج

گوشت گوجرہ سے راولپنڈی سپلائی کیا جانا تھا،3افراد پر مقدمہ،2گرفتار کر لئے گئے

پھلروان (نمائندہ دنیا )فوڈ اتھارٹی نے ناقص گوشت سپلائی کرنے والا اہم سرغنہ پکڑ لیا، 1200 کلو گوشت تلف کر دیا گیا،پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خفیہ اطلاعات ملنے پر پھلروان کے قصبہ سالم میں ناکہ لگا کر گوشت سے بھری گاڑی پکڑ لی جبکہ گوشت گوجرہ سے راولپنڈی سپلائی کیا جانا تھا۔ ویٹرنری ڈاکٹر نے گوشت کی موقع پر جانچ کرکے اسے انسانی استعمال کے لیے مضر قرار دیا جبکہ 1200 کلو گوشت کو تلف کردیا گیا۔ فوڈ اتھارٹی نے 3 افراد کیخلاف تھانہ پھلروان میں مقدمہ درج کروا دیا اور 2 افراد کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ فوڈ اتھارٹی نے بروقت کاروائی کرکے راولپنڈی کے شہریوں کو بیمار جانور کا گوشت کھانے سے بچا لیا۔ شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ