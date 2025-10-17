میاں اکرام الحق کی زیر صدارت ضلعی رابطہ کمیٹی کا اجلاس
عوامی سہولت اور فلاح عامہ کے منصوبوں کی رفتارِ اور تکمیل کے اوقات پر غور تمام سکیموں کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے ،میاں اکرام کی محکموں کو ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ممبر صوبائی اسمبلی و کنوینر میاں اکرام الحق کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر آفس کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم،پارلیمنٹیرین سردار عاصم شیر میکن، منصور سندھو، بیرسٹر تیمور بلوچ اور رانا منور غوث سمیت تمام ضلعی محکموں کے سربراہان نے شرکت کی۔اجلاس میں مختلف ایجنڈا آئٹمز پر متعلقہ افسران نے تفصیلی بریفنگ دی۔ محکمہ ہائی ویز کی جانب سے جاری ترقیاتی سکیموں اور نئی مجوزہ منصوبہ جات سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس میں عوامی سہولت اور فلاح عامہ سے متعلقہ منصوبوں کی رفتارِ کار اور تکمیل کے اوقات پر غور کیا گیا۔ کنوینر میاں اکرام الحق نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی رابطہ کمیٹی عوامی مسائل کے حل کا ایک مؤثر فورم ہے جہاں تمام ادارے مل کر ترقیاتی اہداف کے حصول کو یقینی بناتے ہیں۔ میاں اکرام الحق نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی کہ تمام جاری سکیموں کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے اور فیلڈ میں عوامی نمائندوں کے ساتھ مسلسل رابطہ رکھا جائے ۔