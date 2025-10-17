ناقص کارکردگی:پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کیخلاف کارروائی کا فیصلہ
اضافی قیمتوں کی وصولی ،ناقص کارکردگی برداشت نہیں کی جائیگی، کمشنر،کارروائی کر کے رپورٹ آفس ارسال کرنیکی ہدایت کر دی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فرائض میں غفلت اور ناقص کارکردگی کے حامل پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کے خلاف حتمی کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا۔ کمشنر نے ضابطے کی کارروائی کر کے رپورٹ دفتر کمشنر کو ارسال کرنے کے احکامات جاری کر دیئے ،اس حوالے سے کمشنر سرگودھاکی زیر صدارت پرائس کنٹرول پر پیش رفت کے حوالے سے اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں چاروں اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر، ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ، اے سی جی سمیت دیگر متعلقہ افسران نے شرکت کی۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرائس مجسٹریٹس عوام کو ریلیف پہنچانے کے عمل میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ناقص کارکردگی یا غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ کمزور کارکردگی کے حامل پرائس مجسٹریٹس کے خلاف ضابطے کی کارروائی کر کے رپورٹ دفتر کمشنر کو ارسال کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ اشیا کی اضافی قیمتوں کی وصولی کسی صورت برداشت نہیں کی جائیگی، تمام اسسٹنٹ کمشنرز روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹوں کے دورے کریں، نرخ نامے نمایاں طور پر آویزاں کروائیں اور اشیائے خورونوش کی قیمتوں کو عوامی پہنچ میں رکھیں۔ کمشنر نے بھکر کے پرائس مجسٹریٹ عدنان جمیل کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے ان کے لیے تعریفی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی ہدایت بھی کی۔