آن لائن گاڑیاں ودیگر اشیاء بیچنے کی آڑ میں فراڈ کرنیوالے گروہ کا انکشاف
فیصل ،شاہزیب، برکت وغیرہ جعلسازی، سے لوگوں کو لوٹنے میں ملوث،گاڑیوں کی جعلی دستاویزات تیار ،اپنی ملکیت ظاہر کر کے فروخت،اونے پونے داموں واپس لے لیتے ہیں،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آن لائن گاڑیاں و دیگر اشیاء فروخت کرنے کی آڑ میں لوگوں سے لوٹ مار کرنے والے گروہ کا انکشاف ہوا ہے ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی، ایف آئی آر کے مطابق فیصل ،شاہزیب، برکت وغیرہ جن کا تعلق لاہور، ملتان اور لوئیر دیر سے ہے نے ایک گروہ بنا رکھا ہے ،جو جعلسازی، فراڈ اور دھوکہ دہی آن لائن چیزیں فروخت کرنے کا جھانسہ دے کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، انہوں نے گاڑیوں کی جعلی دستاویزات تیار کروا رکھی ہیں، گاڑیوں کو اپنی ملکیت ظاہر کر کے بعدازاں ویری فکیشن و دیگر امور میں رکاوٹ پیدا کر کے فروخت کی گئی گاڑیاں اونے پونے داموں واپس کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں،بتایا گیا ہے کے ملز م اب تک درجنوں افراد کو اپنے چنگل میں پھنسا کر لوٹ چکے ہیں ، اسی طرح ملزمان نے صابر محلہ کوٹ فرید کے شفقت کے ساتھ بھی فراڈ کیا، گاڑی بیچ کر دھوکہ سے وا پس لے لی اور وصول کی گئی رقم واپس کرنے سے انکاری ہو گئے ،متاثرہ شخص نے پولیس کو درخواست دے دی جس پر ملزموں کے فراڈ کے بارے میں ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں، جس پر پولیس مصروف عمل ہے ۔