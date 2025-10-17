صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آن لائن گاڑیاں ودیگر اشیاء بیچنے کی آڑ میں فراڈ کرنیوالے گروہ کا انکشاف

  • سرگودھا
آن لائن گاڑیاں ودیگر اشیاء بیچنے کی آڑ میں فراڈ کرنیوالے گروہ کا انکشاف

فیصل ،شاہزیب، برکت وغیرہ جعلسازی، سے لوگوں کو لوٹنے میں ملوث،گاڑیوں کی جعلی دستاویزات تیار ،اپنی ملکیت ظاہر کر کے فروخت،اونے پونے داموں واپس لے لیتے ہیں،مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) آن لائن گاڑیاں و دیگر اشیاء فروخت کرنے کی آڑ میں لوگوں سے لوٹ مار کرنے والے گروہ کا انکشاف ہوا ہے ، پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی، ایف آئی آر کے مطابق فیصل ،شاہزیب، برکت وغیرہ جن کا تعلق لاہور، ملتان اور لوئیر دیر سے ہے نے ایک گروہ بنا رکھا ہے ،جو جعلسازی، فراڈ اور دھوکہ دہی آن لائن چیزیں فروخت کرنے کا جھانسہ دے کر لوگوں کو لوٹتے ہیں، انہوں نے گاڑیوں کی جعلی دستاویزات تیار کروا رکھی ہیں، گاڑیوں کو اپنی ملکیت ظاہر کر کے بعدازاں ویری فکیشن و دیگر امور میں رکاوٹ پیدا کر کے فروخت کی گئی گاڑیاں اونے پونے داموں واپس کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتے ہیں،بتایا گیا ہے کے ملز م اب تک درجنوں افراد کو اپنے چنگل میں پھنسا کر لوٹ چکے ہیں ، اسی طرح ملزمان نے صابر محلہ کوٹ فرید کے شفقت کے ساتھ بھی فراڈ کیا، گاڑی بیچ کر دھوکہ سے وا پس لے لی اور وصول کی گئی رقم واپس کرنے سے انکاری ہو گئے ،متاثرہ شخص نے پولیس کو درخواست دے دی جس پر ملزموں کے فراڈ کے بارے میں ہوشربا انکشافات سامنے آئے ہیں، جس پر پولیس مصروف عمل ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

چیف ایگزیکٹو ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی سیالکوٹ کا انسداد پو لیو مہم کا جائزہ

سیالکوٹ ایئر پورٹ:جعلی سفری دستاویزات پر 2مسافر گرفتار

حافظ آباد :گرین بیلٹس کی تزئین و آرائش، نئے پودے لگانے کا کام شروع

مختلف مقامات سے 2چوری

شہری پر تشدد ، 5 ملزم گرفتار

گجرات :انسداد پو لیو مہم کا جائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
امریکہ اور 56انچ چھاتی والا وزیراعظم
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
دنیا کہاں اور ہم کدھر
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
سرحدی کشیدگی اور قومی یکجہتی
کنور دلشاد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان تنازع‘ پائیدار حل کے لیے ڈائیلاگ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
غذائی دہشت گرد
آصف عفان
امیر حمزہ
ڈیورنڈ لائن اور محسن افواج پر حملہ کیوں؟
امیر حمزہ