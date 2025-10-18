سرکاری دفاتر میں ای بز پورٹل بارے بینرز ،بورڈلگانے کی ہدایت
ای بز پورٹل سوشل تبدیلی ،عوام کو دفاتر کے چکر لگانے سے نجات ملے گی ،کمشنر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اپنے زیر انتظام دفاتر میں ای بز پورٹل کے زریعے آن لائن درخواستوں کے عمل کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام سرکاری دفاتر میں نمایاں جگہوں پر ای بز پورٹل سے متعلق بینرز اور آگاہی بورڈ آویزاں کیے جائیں تاکہ عوام کو آن لائن سہولیات کے بارے میں آگاہی حاصل ہو۔ انہوں نے کہا کہ ای بز پورٹل ایک بڑی سوشل تبدیلی ہے جس سے عوام کو دفاتر کے چکر لگانے سے نجات ملے گی اور وہ گھر بیٹھے این او سی، لائسنس، پرمٹ اور دیگر خدمات حاصل کر سکیں گے ۔ کمشنر نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کی کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی فلاحی پروگراموں میں بھرپور شمولیت اور نگرانی کو یقینی بنائیں تاکہ حکومتی سہولیات حقیقی معنوں میں عوام تک پہنچ سکیں۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر سرگودہا کیپٹن ریٹائرڈ محمد وسیم ، ڈپٹی کمشنر خوشاب فروا عامر ، ڈپٹی کمشنر میانوالی اسد عباس ، ڈپٹی کمشنر بھکر محمد اشرف اور ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن سمیت دیگر افسران شریکِ ہوئے ۔