بلدیاتی الیکشن کیلئے تعلیمی شرائط لازمی قرار،ممبران کی تعداد کا تعین
چیئرمین کیلئے بی اے ،وائس چیئرمین ایف اے ،کونسلر کیلئے میٹرک پاس لازمی یوسی ممبران کی تعداد13، 9عوامی ووٹوں سے منتخب چار مخصوص نشستیں ہونگی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بلدیاتی الیکشن کیلئے تعلیمی شرائط لازمی قرارممبران کی تعداد کا تعین کر دیا گیا،ذرائع کے مطابق نئے بلدیاتی نظام کے تحت چیئرمین کیلئے بی اے ۔وائس چیئرمین کیلئے ایف اے اور کونسلر کیلئے میٹرک پاس ہونا لازمی قراردیا گیا ہے پنجاب بلدیاتی ایکٹ 2025 میں یونین کونسل کے ممبران کی تعداد13ہو گی جن میں 9عوامی ووٹوں سے منتخب ہونگے اور باقی چار مخصوص نشستیں رکھی گی ہیں پوری یونین کونسل ایک ہی وارڈ پر مشتمل ہوگی چیئرمین اوروائس چیئرمین کو عوام سے ڈائریکٹ ووٹ نہیں لینا ہوگا ،چیئرمین اور وائس چیئرمین صرف 9 جنرل ممبران کے ووٹ سے منتخب ہوں ،مخصوص نشستوں میں سے ایک خاتون ممبر، نوجوان ممبر جس کی عمر18سے 32سال ہو ،اسی طرح ایک کسان ممبر اور ایک اقلیتی ممبر ہو گا،بلدیاتی ایکٹ 2025 میں ایک بات بہت ہی دلچسپ ہے یونین کونسل کا چیئرمین بننے کے لیے پہلے جنرل کونسلر بننا ضروری ہے اور مزید یہ کہ تحصیل کونسل کا چیئرمین بننے کیلئے چیئرمین یونین کونسل بننا ضروری ہے اس طرح تحصیل کونسل کا چیئرمین بننے کے لیے پہلے جنرل کونسلر بننا ضروری ہے ۔ تحصیل کونسل کا چیئرمین بننے کے لیے جنرل کونسلر کا الیکشن لڑنا ضروری ہے ۔