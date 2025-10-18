غزہ امن معا ہد ے سے ایک نئے دور کا آغاز ہو گا ،عثمان شانی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) لیگی رہنماء عثمان شانی نے کہا ہے کہ مصر کے شہر م الشیخ میں بین الاقوامی سر بر ا ہی تقریب میں امریکا سمیت ثالث ممالک نے غزہ امن معا ہد ے پر دستخط کر دیئے غزہ امن معا ہد ے سے ایک نئے دور کا آغاز ہو گا۔۔۔
لیکن یہ با ت با عث افسوس ہے کہ ا سرائیل نے غزہ جنگ بند ی کی خلا ف ور ز ی کر کے ڈرو ن حملوں سے متعدد فلسطینی شہید کر دیئے ا سرائیل کا یہ طرز عمل قابل مذمت ہے کہ اسرائیل کی دہشت گر د ی شر پسند ی اور جا ر حیت علاقے کے ا من کیلئے بڑا خطر ہ بنتی جا ر ہی ہے ۔