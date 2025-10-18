صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

9ملزموں سے ناجائز اسلحہ اور منشیات برآمد کرلی گئی

  • سرگودھا
پولیس کا کریک ڈائون،شراب،آئس ،چرس،پستولیں پکڑی گئی ،مقدمات درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)منشیات فروشوں اور غیرقانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے تھانہ جھال چکیاں پولیس نے خرم سے شراب 50 لٹر، جاوید سے شراب 20 لٹر، تھانہ عطاء شہید پولیس نے پیاء سے آئس 50 گرام، عمیر سے پسٹل30بور، تھانہ کوٹمومن پولیس نے علی سے چرس 200 گرام، عدی سے چرس 520 گرام،تھانہ ساجد شہید پولیس نے اکرم سے شراب 15 لٹر، تھانہ ساہیوال پولیس نے عمیر سے پسٹل30بور اور تھانہ سلانوالی پولیس نے مہدی سے پسٹل30بور برآمد کر کیگرفتارملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کرلیے ہیں مزید تفتیش جاری ہے ۔ 

 

