سڑک کے ڈیوائیڈر جگہ جگہ سے توڑ کر گزر گاہیں بنالی گئیں
لاہور روڈ پر رہائشی کالونیوں کی انتظامیہ کی من مانیاں،حادثات میں اضافہ ہوگیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انتظامیہ کی عدم توجہی کے باعث لاہور روڈ پر بننے والی رہائشی کالونیوں کی انتظامیہ نے سڑک کے ڈیوائیڈر کوجگہ جگہ سے دودو فٹ توڑ کر گزر گاہیں بنا لی ہیں جس سے ٹریفک حادثات میں اضافہ ہو اہے ذرائع کے مطابق انتظامیہ نے لاہور روڈ کو مال روڈ بنانے کے لیے ان پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونی انتظامیہ کو ڈیوائڈر پر لائٹس لگانے کی ہدایت کی تھی جس پر پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونی انتظامیہ نے لائٹس کی آڑ میں ڈیوائڈر کو مختلف مقامات پر توڑ دیا جہاں سے موٹر سائیکل سوار دیکھے بغیر اپنا موٹر سائیکل نکالتے ہیں جو اس روڈ پر ٹریفک روانی تیز ہونے کی وجہ سے حادثات کا سبب بن رہے ہیں ان ٹوٹی جگہوں پر پولز لگائے جانے ہیں جو عرصہ دراز سے نہیں لگائے جا رہے شہریوں نے ارباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔