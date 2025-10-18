صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی پی 73سرگودھا IIIضمنی الیکشن ،امیدواروں کی سکروٹنی اداروں سے رپورٹ طلب

  • سرگودھا
پی پی 73سرگودھا IIIضمنی الیکشن ،امیدواروں کی سکروٹنی اداروں سے رپورٹ طلب

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریٹرننگ آفیسر حلقہ پی پی 73سرگودھا IIIنے ضمنی انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے متوقع امیدواروں کی سکروٹنی کے سلسلہ میں ان کے ذمہ کسی بھی قسم کے واجبات یا کسی بھی اعتراض کے حوالے سے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔۔۔

 ان میں میاں سلطان علی رانجھا، میاں مناظر حسین رانجھا،مہر محسن رضا ارائیں، راؤ حمزہ قیوم،محمد حارث، حق نواز رانجھا، محمد یونس اور امان اﷲ شامل ہیں، ریٹرننگ آفیسر نے مذکورہ امیدواروں کے کوائف واپڈا ، ریونیو، ایف بی آر اور دیگر اداروں کے افسران کو ارسال کر کے فوری طور پر رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

عالمی منظرنامہ ماضی کی نسبت کہیں زیادہ پیچیدہ ہو چکا ،جنرل ساحر شمشاد

پی ٹی سی ایل اور مرکنٹائل کے مابین سٹرٹیجک شراکت داری

سینٹرل پولیس دفتر میں آپریشنل کمانڈرز کانفرنس ،اہم ہدایات جاری

ڈی آئی جی کا ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا

ماحولیاتی آلودگی کے خاتمہ کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے ،مصدق ملک

عوام نے انتشار کی پالیسی مسترد کر دی علما کا کردار قابل ستائش ،ڈپٹی کمشنر مری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ