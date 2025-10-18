پی پی 73سرگودھا IIIضمنی الیکشن ،امیدواروں کی سکروٹنی اداروں سے رپورٹ طلب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ریٹرننگ آفیسر حلقہ پی پی 73سرگودھا IIIنے ضمنی انتخابات میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے متوقع امیدواروں کی سکروٹنی کے سلسلہ میں ان کے ذمہ کسی بھی قسم کے واجبات یا کسی بھی اعتراض کے حوالے سے متعلقہ اداروں سے رپورٹ طلب کر لی۔۔۔
ان میں میاں سلطان علی رانجھا، میاں مناظر حسین رانجھا،مہر محسن رضا ارائیں، راؤ حمزہ قیوم،محمد حارث، حق نواز رانجھا، محمد یونس اور امان اﷲ شامل ہیں، ریٹرننگ آفیسر نے مذکورہ امیدواروں کے کوائف واپڈا ، ریونیو، ایف بی آر اور دیگر اداروں کے افسران کو ارسال کر کے فوری طور پر رپورٹ ارسال کرنے کی ہدایت کی ہے ۔