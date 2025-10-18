ناقص ایرانی پٹرولیم مصنوعات کی فروخت روکنے کیلئے ٹیم تشکیل
صورتحال کا تدارک کر کے عملدرآمد کی رپورٹ ارسال ایک ماہ کا وقت مقرر
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اوگراکی جانب سے سرگودھا سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں ناقص ،ملاوٹ شدہ، ایرانی پٹرولیم مصنوعات کی فروخت اور غیر قانونی ذخائر کی روک تھام کیلئے سابقہ ادوار میں جاری ہونیوالے احکامات پر عملدرآمد کی صورتحال کا فیزیکل جائزہ لینے اور تازہ ترین رپورٹس کی روشنی میں ضلعی حکومتوں پر ناقص کنٹرول کے الزامات کی چھان بین کیلئے اعلی سطحی ٹیم تشکیل دیدی ، جوائنٹ ایگزیکٹو آفیسر (انفورسمنٹ)محمد اقبال ٹیم کی سربراہی کرینگے ، ڈپٹی کمشنرز سے کہا گیا ہے کہ متعلقہ اضلاع میں معائنہ کے دوران نامزد ٹیم کو ضروری تعاون فراہم کریں،صورتحال کا تدارک کر کے عملدرآمد کی رپورٹ ارسال کرنے کیلئے مزید ایک ماہ کا وقت بھی دیدیا گیا ہے ۔