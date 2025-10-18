مو ٹروے سروس ایر یا ز میں گرانفروشوں کے کاروبار بند کرنیکا حکم
ڈپٹی کمشنر کا شہریوں کی شکایات اور حساس ادارے کی مانیٹرنگ رپورٹ کا نوٹس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودھانے شہریوں کی شکایات اور حساس ادارے کی مانیٹرنگ رپورٹ کا نوٹس لیتے ہوئے مو ٹروے سروس ایر یا ز میں کھا نے پینے کی مقر ر کی گئی قیموں پر عمل درآمد نہ کر نے والے دکا نداروں کے کاروبار بند کرنے کے احکامات جاری کر تے ہوئے اسسٹنٹ کمشنرز کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا، ڈپٹی کمشنر نے واضح کیاکہ موٹروے سروس ایر یا پر صرف مقر ر کی گئی قیمتوں کی اشیا ء فروخت کرنے کی اجا زت ہو گی اور ریٹ لسٹ میں شامل نہ ہو نے والی اشیا ء فروخت کرنے پر بھی اس دکا ندار کے خلا ف قانو ن کے مطا بق کا روائی ہو گی۔ انہو ں نے اسسٹنٹ کمشنر وں کو سروس ایر یا کی دکا نو ں کی ما نیٹر نگ کے لئے لا ئحہ عمل تیا ر کر نے اور فوڈ اتھا رٹی کو ہو ٹلز ، ریسٹورنٹس کے کچن کا ہفتہ وار معا ئنہ کر نے ہد ایت کی۔