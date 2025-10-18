صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مو ٹروے سروس ایر یا ز میں گرانفروشوں کے کاروبار بند کرنیکا حکم

  • سرگودھا
مو ٹروے سروس ایر یا ز میں گرانفروشوں کے کاروبار بند کرنیکا حکم

ڈپٹی کمشنر کا شہریوں کی شکایات اور حساس ادارے کی مانیٹرنگ رپورٹ کا نوٹس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈپٹی کمشنر سرگودھانے شہریوں کی شکایات اور حساس ادارے کی مانیٹرنگ رپورٹ کا نوٹس لیتے ہوئے مو ٹروے سروس ایر یا ز میں کھا نے پینے کی مقر ر کی گئی قیموں پر عمل درآمد نہ کر نے والے دکا نداروں کے کاروبار بند کرنے کے احکامات جاری کر تے ہوئے اسسٹنٹ کمشنرز کو خصوصی ٹاسک سونپ دیا، ڈپٹی کمشنر نے واضح کیاکہ موٹروے سروس ایر یا پر صرف مقر ر کی گئی قیمتوں کی اشیا ء فروخت کرنے کی اجا زت ہو گی اور ریٹ لسٹ میں شامل نہ ہو نے والی اشیا ء فروخت کرنے پر بھی اس دکا ندار کے خلا ف قانو ن کے مطا بق کا روائی ہو گی۔ انہو ں نے اسسٹنٹ کمشنر وں کو سروس ایر یا کی دکا نو ں کی ما نیٹر نگ کے لئے لا ئحہ عمل تیا ر کر نے اور فوڈ اتھا رٹی کو ہو ٹلز ، ریسٹورنٹس کے کچن کا ہفتہ وار معا ئنہ کر نے ہد ایت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تعلیمی اداروں کے باہر ناقص کھانوں کے ٹھیلے،طلبہ بیمار

سرگودھا روڈ کے سیوریج سسٹم کو سٹریم لائن کرنے کا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر جھنگ نے انکم سپورٹ پروگرام ادائیگیوں کا جائزہ لیا

چنیوٹ :ویٹرنری گریجویٹس و پیراویٹس انٹرن شپ کیلئے انٹرویوز

زرعی یونیورسٹی میں ریلی، غذائی استحکام کے عزم کا اظہار

ڈسٹرکٹ آرچری ایسوسی ایشن فیصل آباد کی حلف برداری تقریب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
طالبان کا اسلام
خورشید ندیم
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی پاسپورٹ کی بھی خبر لیجئے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مفتی منیب الرحمٰن
پاکستان اور افغانستان کا ناخوشگوار تصادم!
مفتی منیب الرحمٰن
افتخار احمد سندھو
فساد فی الارض کیوں؟
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
سونے کی دھرتی پر غربت کا پڑاؤ
ذوالفقار علی مہتو
نسیم احمد باجوہ
برطانیہ کے ثقافتی اُفق پر چلنے والی بادِ نسیم
نسیم احمد باجوہ