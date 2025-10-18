نور ی گیٹ چوک میں سانحہ کا ر ساز کے شہدا ء کے ایصا ل ثوا ب کیلئے آج دعا ئیہ تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی صد ر پا کستا ن پیپلزپارٹی ملک حا مد نو ازاعوا ن ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ آج شا م 6بجے نور ی گیٹ چوک میں سانحہ کا ر ساز کے شہدا ء کے ایصا ل ثوا ب کیلئے ایک دعا ئیہ تقریب کا انعقاد کیا جا ر ہا ہے۔۔۔
اس تقریب میں سانحہ کا ر کے شہدا ء کے لیے دعائے مغفرت اور بلند د رجا ت کیلئے دعا ئیں ہو ں گی ا س کے علاو ہ پاکستا ن پیپلزپارٹی کی تنظیمیں شہدا ء کی یا د میں مو م بتیاں روشن کریں گی سانحہ کا ر ساز پاکستا ن پیپلزپارٹی کے ا ن شہدا ء کی یا د میں اس تقریب کا انعقا د ہو گا جو جمہور یت کی بحا لی کیلئے جد و جہد کر تے ہو ئے دہشتگر د ی کا شکا ر ہو ئے ۔